Bernardeschi tende la mano al Napoli: "E' una grande società che può vincere ancora, se ci sarà la possibilità di tornare in Italia deciderò con il club"

Napoli - Lunga intervista di Federico Bernardeschi a Gazzetta dello Sport. L'ex giocatore della Juventus è accostato anche al Napoli in questa sessione di calciomercato per un possibile ritorno in Serie A. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

«Lo scorso campionato sono partito molto bene, con 8 gol e 4 assist in 13 gare. Quest’anno stiamo attraversando una fase di transizione e di difficoltà, sono cambiate tante cose, compreso l’allenatore e stiamo costruendo per la prossima stagione. Ci vuole pazienza.

Favorita Scudetto? Il Napoli è una grande società, ha perso Kim ma ha una buona rosa e potrà ambire al bis. In più ora ha la fiducia di chi vince. Bologna, Napoli e Lazio su di me? Mi fa piacere ricevere attenzioni, se ci sarà la possibilità di rientrare io e la società decideremo insieme».