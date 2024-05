Atalanta, Gasperini: "Mi trovo in una situazione difficile, come se si presentasse una donna bellissima davanti quando già ho moglie e figli"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la partita vinta in Finale di Europa League e nel finale una domanda sul futuro viste le voci sul Napoli:

"Abbiamo visto tante partite del Bayer Leverkusen, la conoscevamo e ci abbiamo anche giocato contro in Europa League due anni fa. Ci sono ancora 6-7 giocatori di quella squadra, poi si è rinforzata ed è arrivata Xabi che ha fatto un lavoro straordinario. C'erano le condizioni per metterli in difficoltà e il piano gara è stato perfetto, i ragazzi sono stati straordinari. Lookman ha delle qualità impressionanti vicino alla porta, ha fatto tanti gol anche l'anno scorso.

Negli anni '90 quando andavo a vedere il calcio olandese era uno dei pochissimi che giocava a tre, ho preso un po' di quello e tanto dell'Italia. Il principio era che quando un giocatore importante gioca di schiena ha difficoltà a giocare. Io già nella Primavera della Juve, nel Crotone e nel Genoa dove abbiamo avuto risultati importantissimi che facevo queste cose. E' chiaro che con l'Atalanta e l'Europa ho avuto visibilià. In semifinale di Champions col PSG abbiamo giocato a tre e Tuchel poi ha usato al Chelsea successivamente la difesa a tre, abbiamo visto giocare il Real Madrid a tre e tante altre grandi società, si vince anche così si è dimostrato. Le mie squadre hanno sempre segnato tanti gol, abbiamo preso pochissimi gol per quanto eravamo scoperti. Per me è un grande onore essere copiato.

Se resto all'Atalanta? Sto in una situazione difficile, come se mi trovassi con una moglie con due figli e davanti si presentasse una donna bellissima. Quando decido? Queste cose si decidono in breve".