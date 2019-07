Ancelotti: "Gara soporifera, condizionata dai carichi di lavoro. Gaetano? Ci si può puntare. Elmas centrocampista moderno, su Verdi..."

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a margine dell'amichevole Napoli-Cremonese terminata 3-3 allo stadio di Carciato a Dimaro-Folgarida in Val di Sole. Una partita ricca di emozioni e gol, con la perla di Soddimo che ha segnato da oltre 60 metri da centrocampo.

Giudizio sulla partita? Che viene alla fine di un carico elevato di lavoro, soporifera. La squadra ha fatto un lavoro di forza l'altro giorno, era inevitabile perchè adesso non abbiamo più tanto tempo e quindi abbiamo voluto prendere qualche rischio e fare anche brutte figure. Ma in questo momento non importa. Preoccupato dai tanti gol presi? Stiamo provando a fare un pressing più offensivo e rischiamo qualcosa in più nelle ripartenze, ma con un pò di equilibrio... se non provi adesso quando inizia il campionato non lo puoi più fare. Gaetano nota positiva? Stiamo valutando, credo alla fine abbiamo visto che è un giocatore su cui ci si può puntare, viene dal nostro settore giovanile. Credo che sono buone tutte due le soluzioni, se va a giocare o se resta qui. Elmas? Può dare qualità al centrocampo, è molto felice di essere qui, questa è una cosa molto importante. Ha fatto di tutto per essere qui. Sono molto contento, è un centrocampista moderno che darà ulteriore qualità al reparto che come ho detto è già di alto livello. Verdi? Ha espresso la volontà di trovare più continuità, adesso sono cose che sta valutando lui con la società"