Alvino: "Osimhen ha già chiuso con un altro club con ADL e Calenda"

Napoli - Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Osimhen può andare via solo per 120 milioni di euro, euro più e non un euro in meno. C'è carenza nel ruolo e tuttop è cresciuto a dismisura. Nel Napoli di Maradona e nell'Inter di Rummenigge uno come Osimhen avrebbe fatto fatica anche a scendere in campo. L'ipotesi che nessuno paghi la clausola non esiste, Osimhen ha già chiuso l'operazione con un club insieme a De Laurentiis e Calenda. E' inopportuno fare nomi di squadre perchè Osimhen deve fare il bene del Napoli nelle prossime nove giornate. Kvaratskhelia? Sta giocando ai livelli dell'anno scorso, un calciatore straordinario, è un campione ed il Napoli dell'anno venturo sarà costruito intorno a questo ragazzo. Agli Europei tiferò Georgia, fuori al balcone ci saranno due bandiere, quella della Georgia e quella del Napoli. Spalletti mi è scaduto un sacco dopo aver difeso Acerbi. Lo abbraccerò fino a quando si parlerà di Napoli calcio, ma sulla questione JJ-Acerbi ha sbagliato. Ha fatto il classico democristiano".