Alvino: "Fabian Ruiz e Koulibaly al Real Madrid con Ancelotti, due cessioni dolorose ma importantissime per le casse del Napoli"

Calciomercato Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Fabian Ruiz è un giocatore dalle qualità straordinarie con margini di crescita enormi. E’ nella logica delle cose che un top club come il Real possa interessarsi a Fabian e possa far intercedere un maestro come Ancelotti che conosce bene il giocatore. Il Napoli farà bene ad incentivare questa telefonata di Ancelotti e questa possibilità. Una cessione anche se dolorosa sarebbe importantissima per le casse del club e con un acquisto intelligente potrebbe essere sostituito al meglio. Il Napoli se deve cedere lo farà solo sotto pagamento cash. Fabian è giovane, guadagna relativamente poco e può essere ceduto, così come Koulibaly. Siccome Ancelotti conosce bene i due azzurri, il discorso cessione al Real si può seguire per entrambi, è una situazione da monitorare. I rapporti tra De Laurentiis e Ancelotti sono straordinari, si parleranno tra di loro con una semplice telefonata e capiremo di più".