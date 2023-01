Alvino: "Domani il Napoli farà un partitone, possono arbitrare anche Bonolis e Mentana"

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Alvino su Inter-Napoli

“Domani il Napoli farà un partitone, possono arbitrare anche Bonolis e Mentana (tifosi interisti, ndr) a San Siro. Non credo che quelli dell'Inter potranno farsi la doccia con l'acqua miracolosa di Lourdes! La maglia numero 10? Le parole di Spalletti hanno un valore immenso, ma io resto della mia idea e per me quel numero resterà sempre di Maradona. Parliamo di un extraterreste, questo discorso si può fare per i calciatori normali. Indossare quella maglia, poi, ti porterebbe una pressione incredibile".