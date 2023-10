Verona-Napoli, probabili formazioni: tornano titolari Mario Rui e Rrahmani!

Hellas Verona-Napoli in campo quest'oggi alle ore 15:00, dallo stadio Bentegodi. Oggi sul quotidiano Il Mattino un'anticipazione di quelle che saranno le probabili formazioni di questo pomeriggio, con i due allenatori Garcia e Baroni chiamati a schierare la squadra migliore.

Probabili formazioni Verona-Napoli

Ultime news. Il Napoli di Rudi Garcia dovrà fare a meno di Osimhen, sostituito dal Cholito Simeone, che ha vinto il ballottaggio con Raspadori. In attacco con lui Kvaratskhelia e Politano. A centrocampo assente Anguissa che sarà sostituito da Jens Cajuste, con il solito Lobotka in cabina di regia e Zielinski nel ruolo di mezzala. In difesa Olivera partirà dalla panchina per far posto a Mario Rui, con Di Lorenzo sulla corsia di destra, Natan e Rrahmani al centro. In porta il solito Meret.

Queste le probabili formazioni di Verona-Napoli: