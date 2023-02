Probabili formazioni Napoli-Cremonese: tre ballottaggi, Spalletti ha scelto il tridente

Probabili Formazioni Napoli Cremonese Serie A - Dopo la Coppa Italia si rincontrano allo stadio Maradona la squadra di Spalletti contro quella di Ballardini. La prima contro l'ultima per una gara che può regalare ancora sorprese. È il posticipo serale domenicale della 22esima giornata, che mette di fronte Napoli-Cremonese: formazioni e scelte dei due allenatori.

Ci si aspetta delle possibili sorprese in vista dei prossimi impegni anche, le ultimissime notizie che arrivano sulle probabili formazioni Napoli Cremonese di Serie A. Il Napoli vuole continuare a vincere e mantenere largo il vantaggio in campionato dalla seconda. Inoltre, gli azzurri vogliono vendicare la sconfitta in Coppa Italia, proprio contro la Cremonese. Non ci sono assenze per Luciano Spalletti che si affida alla formazione tipo delle ultime giornate contro l'ultima in classifica. Nessun cambio previsto al momento, anche se ci sono i soliti ballottaggi: Mario Rui-Olivera in difesa e Zielinski-Elmas a centrocampo, Lozano-Politano in attacco con il primo che però sembra sicuro di un posto.

Conferma il 3-5-2 mister Ballardini, ma non potrà schierare la formazione dell'impresa della Coppa Italia. Ci sono assenze pesanti nella squadra che è l'unica a non aver ancora vinto in campionato quest'anno in Serie A. Infatti, in attacco non rientrano tra i convocati della Cremonese Dessers e Okereke. Sarà Afena-Gyan con al fianco Ciofani a sfidare la difesa migliore del campionato, quella del Napoli.

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti

Turno Serie A:

MILAN-TORINO venerdì 10 febbraio ore 20:45 [DAZN]

EMPOLI-SPEZIA sabato 11 febbraio ore 15 [DAZN]

LECCE-ROMA sabato 11 febbraio ore 18 [DAZN]

LAZIO-ATALANTA sabato 11 febbraio ore 20:45 [DAZN-Sky]

UDINESE-SASSUOLO domenica12 febbraio ore 12:30 [DAZN-Sky]

BOLOGNA-MONZA domenica 12 febbraio ore 15 [DAZN]

JUVENTUS-FIORENTINA domenica 12 febbraio ore 18 [DAZN]

NAPOLI-CREMONESE domenica 12 febbraio ore 20:45 [DAZN]

VERONA-SALERNITANA lunedì13 febbraio ore 18:30 [DAZN]

SAMPDORIA-INTER lunedì 13 febbraio ore 20:45 [DAZN-Sky]