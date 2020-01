Petagna-Napoli, c'è una bozza d'accordo sullo stipendio! Giuntoli vuole anticipare la Roma, affare in stile Rrahmani [ESCLUSIVA]

Ultime Calciomercato - Il Napoli è alla ricerca di un attaccante ed il nome giusto, per la prossima stagione, potrebbe essere quello dell'attaccante della SPAL Andrea Petagna, come raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.

Petagna-Napoli, le ultime

Il Napoli ha una bozza d'accordo contrattuale con Andrea Petagna per un contratto di cinque anni a 1,8 milioni di euro. Il ragazzo vorrebbe restare alla SPAL fino a giugno, per tenere fede ad un patto salvezza senza fare la parte di colui che abbandona la nave già adesso. Proprio per questo motivo Petagna sta provando a tranquillizzare la SPAL, che si troverebbe senza validi sostituiti poiché Floccari e Paloschi non garantiscono uguale rendimento.

Sulle tracce, per giugno, c'è anche la Roma: proprio per questo il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli vorrebbe anticiparsi e prenderlo ora, come accaduto nella trattativa con il Verona per il difensore centrale kosovaro Amir Rrahmani.

