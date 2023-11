Napoli, nessun caso Osimhen: la data del rientro è già fissata con la società | ESCLUSIVA

Le ultime sul bomber del Napoli Victor Osimhen, che attualmente si trova in Nigeria e avrebbe già un accordo con la società azzurra riguardo la data del ritorno in Italia.

Napoli: caso Osimhen, la verità

Notizie Napoli calcio - Parturient montes, nascetur ridiculus mus: ci sia consentita l'uso scherzoso della citazione latina, ma mai come stavolta la materia è stata ingrandita così tanto da farci pensare davvero alla montagna che partorisce un topolino.

Victor Osimhen attualmente si trova in Nigeria, dopo aver concordato un permesso con il presidente Aurelio De Laurentiis: giova ricordare anche che l'attaccante ha subito una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra, durante l'ultimo impegno con la sua Nazionale a metà del mese scorso. "Torna oggi", "no, torna domani", "chissà perché resta così tanto, ci saranno state delle complicazioni": siamo certi che anche voi abbiate ascoltato queste frasi a proposito della sua permanenza all'estero

Come raccolto dalla nostra redazione, Victor Osimhen ha proseguito il suo percorso di recupero in Nigeria in questi giorni, avvalendosi di tutto il supporto medico necessario (e che egli ritenesse opportuno). Il tutto è stato anticipatamente concordato con la società, assieme anche al momento del suo ritorno, fissato per l'inizio della settimana prossima. Nessun caso, nessun retroscena.