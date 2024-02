Martinez, l'agente: "Napoli in futuro, perchè no? Al Genoa si è affermato in una dote. Su Bacca, Mosquera ed il Barcellona..." | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Sergio Barila, agente del portiere del Genoa Josep Martinez, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il momento di Josep nel Genoa di Gilardino? Dobbiamo partire dalla stagione scorsa, perchè nel giro di due anni il Genoa gli ha dato la possibilità di giocare da titolare e gli ha dato molta fiducia per dimostrare il suo livello in mezzo ai compagni. Sta facendo una bella stagione, ha compiuto molte parate e sta aiutando la società a fare una grande annata. E pensare che veniva da due anni in cui non aveva quasi mai giocato.

Il suo temperamento in campo ed il gioco con i piedi? Sin da giovane sono sempre state caratteristiche di buon livello, la prima volta che lo vidi mi colpì il suo gioco con i piedi, lo ricordo quando venne firmato dal settore giovanile del Barcellona proprio per queste doti. Anche il Genoa cercava un portiere come lui, Josep è uno di quelli che rischia l’errore ma continua a perseverare per migliorarsi e per cercare la giocata: è un portiere di personalità .

La partita contro il Napoli? In questo momento il Genoa è cresciuto rispetto al match dell’andata, il mister ha dato fiducia ai giocatori e sono cresciuti tanto. Il Napoli è uno squadrone, ma sarà un match molto combattuto senza un favorito: il Genoa oggi è più forte di quello dell’andata.

Il match contro il Barcellona in Champions League? I blaugrana stanno vivendo una stagione atipica, non stanno raggiungendo i risultati che si aspettavano. A livello societario non c’è una enorme stabilità , anche perchè Xavi ha già annunciato l’addio a fine stagione: credo che la squadra possa giocare buone partite, sicuramente, ma tra tifosi e squadra se non c’è stabilità totale non è detto che sarà tutto lineare.

Come affrontare il Barcellona? La filosofia dei blaugrana è sempre quella, si è adattata al calcio attuale che è molto più fisico ma se non ha il possesso del pallone rischia sempre di soffrire e non gioca un buon match. Se un club mantiene il possesso contro il Barcellona, gli può fare danni. E può succedere anche al Napoli, se mette in campo fisicità e mantiene il possesso del pallone, altrimenti il Barcellona se è in giornata è sempre uno dei migliori club del mondo.

Carlos Bacca? Sì, lo portai io al Milan. E in passato sul Napoli posso dire che Carlos fu cercato da società che cercavano in quel momento un attaccante.

Mosquera al Valencia? Sia lui che Martinez possono avere un gran futuro, Christian lo conoscono bene in Spagna perchè sta facendo bene nel suo club. Ci sono dei club che mi stanno chiedendo informazioni, noi valutiamo i passi giusti per la carriera. Se il Napoli fosse interessato e noi pensassimo fosse l’opzione giusta, perchè no?”