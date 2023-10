Italia, clamoroso Spalletti: valuta la pre-convocazione di Gaetano! | ESCLUSIVA

Ultime notizie Nazionale italiana - Gianluca Gaetano in odore di nazionale maggiore: il centrocampista del Napoli, da tempo nel giro dell'Italia U21 del CT Nicolato, potrebbe ricevere una splendida notizia, e di conseguenza chiamata.

Italia, Gianluca Gaetano nei pre-convocati di Spalletti: l'ipotesi

Sì, perché secondo fonti autorevoli in ambito federale interpellate da CalcioNapoli24, pare che il CT Luciano Spalletti stia valutando la pre-convocazione di Gianluca Gaetano. Protagonista della cavalcata dello scudetto dello scorso anno del Napoli, proprio sotto gli ordini dell'attuale commissario tecnico dell'Italia. Che si prepara ad affrontare le cruciali gare contro Macedonia del Nord (in casa, il 17 novembre) e Ucraina (in Germania alla BayArena il 20 novembre). E dovrà fare a meno dello squalificato Tonali.

Stando alle notizie raccolte in esclusiva da CalcioNapoli24, Gianluca Gaetano è una delle ipotesi, per duttilità, che il CT Luciano Spalletti starebbe valutando per la doppia sfida di novembre. Gaetano fu già scelto per uno stage un anno fa dall'ex commissario tecnico Roberto Mancini, ma adesso per lui potrebbe arrivare la pre-convocazione dell'Italia di Spalletti. Che lo scorso anno non perse occasione, durante tutta la stagione, di rimarcarne le qualità tecniche e la professionalità: chiamato in causa 12 volte da Spalletti, mise a referto un gol e un assist rispettivamente contro Inter e Spezia (assist decisivo per l'1-0 di Raspadori). Lo inserì, e fu una mossa vincente, nella gara contro la Roma all'Olimpico, decisa poco dopo da Osimhen.

L'idea di Spalletti

Gianluca Gaetano è un talento del calcio italiano, ed è arrivato il momento di sbocciare definitivamente: lui è pronto, quando è chiamato in causa risponde sempre presente. Anche quest'anno, nonostante i soli 26' concessi da Rudi Garcia, ha già segnato un gol e s'è procurato un rigore contro il Lecce. Sembra evidente, insomma, che Spalletti voglia affidarsi a calciatori che conosce bene, ma al tempo stesso affidabili e giovani, di grande prospettiva. Che possano quindi aprire un nuovo ciclo e diventare protagonisti della Nazionale italiana. Non da sottovalutare infine la duttilità del centrocampista napoletano: trequartista, mediano, seconda punta e mezz'ala: ha le qualità e la fisicità per essere impiegato in tanti ruoli dal centrocampo in su.

