Manca solo l'ufficialità per poter dire che Traorè sia un calciatore del Napoli. Intanto l'arrivo del calciatore in città, secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24.it, è previsto per la giornata di oggi, e più precisamente in serata all'Hotel Serapide.

Si attende solo la firma in mattinata e l'ufficialità, ma Hamed Junior Traorè ha superato le visite mediche e sarà presto un nuovo giocatore della SSC Napoli.