Zerbin, Gaetano, Zanoli: la storia si ripete. Il Napoli sui giovani deve prendere una decisione

Troppo talentuosi per essere relegati altrove tanto per, ma non abbastanza per avere un ruolo reale in prima squadra. E' il paradosso di Alessio Zerbin, Gianluca Gaetano e Alessandro Zanoli. La storia si ripete ogni anno, cambiano solo gli interpreti e ultimamente nemmeno più: fanno il ritiro a Dimaro, restano, convincono, trovano un posto in rosa, ma nel concreto non vedono mai più il campo. E per quanto possa essere importante allenarsi con la prima squadra e trarre esperienza dal big di turno nella propria posizione in generale dal collettivo, la continuità sarà sempre la docente principale.

Ecco allora che, puntualmente, a gennaio ci troviamo allo stesso punto di partenza con i giovani che chiedono - giustamente - una cessione per avere continuità. Lo ha già fatto Zanoli pronto a sbarcare di nuovo a Genova, questa volta sponda rossoblu dopo l'esperienza blucerchiata, e lo ha fatto anche Gaetano che - da promessa qual è ormai da tanti anni - è a un punto di svolta dove ha bisogno di giocare con frequenza per togliersi quest'etichetta perenne e confermarsi un giocatore vero che in Serie A può starci eccome e anche con livelli non banali. Goal all'Inter la scorsa stagione, goal al Lecce quest'anno ma ora è anche il momento di volare da solo. Lo chiederà di certo anche Zerbin, il quale pure non può accontentarsi dei massimo 10 minuti finali.

Giovani con buone prospettive ma che hanno bisogno di un vero esame per capire se possono ambire a qualcosa di più che un ruolo da riserva seppur in una big come il Napoli. O se possono presenziare giocandosi però realmente le loro carte. La società, dall'altra parte, deve iniziare a prendere consapevolezza che la gestione dei giovani probabilmente va fatta approfondendo di più gli scenari e non solo per questioni di slot nel gioco delle coppie o per la lista del campionato. Se si crede in un giovane, bisogna trovare la soluzione più adatta per lui e per il club stesso che - esplodendo e/o aumentando la sua valutazione - ne trae comunque beneficio. Se non si crede troppo allora che lo si dica, almeno a loro. Così che ognuno potrà fare legittimamente le proprie scelte. Vale per quelli di oggi ma anche per quelli che ci saranno un domani.