Un sogno già (quasi) stroncato?

Ultimissime calciomercato - "Credo che meriterebbe questa occasione. Io penso che non sia una questione economica né per noi e neanche per lui, ma una soluzione romantica per chiudere la propria carriera in quella Napoli che lui, per quello che gli è successo, non ha potuto vivere come avrebbe voluto, e cioè gioiosamente", sono state queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che aveva riaperto alla possibilità di rivedere in azzurro Fabio Quagliarella. L'attaccante nativo di Castellammare di Stabia e tifoso del Napoli da sempre, non ha mai nascosto la sua voglia, il suo desiderio, di tornare in azzurro ma, complici diverse situazioni e la mancanza di un accordo che potesse soddisfare tutte le parti in causa, non si è mai riusciti ad arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato, Quagliarella-Napoli, nessun contatto ma solo un'apertura

Fabio Quagliarella verrebbe di corsa a Napoli, neanche a dirlo. Fino a questo punto non c'è dubbio alcuno. Non ci penserebbe due volte qualora dovesse esserci l'opportunità, qualora effettivamente qualcosa dovesse nascere. Lo meriterebbe certamente, sarebbe anche utile alla causa vista la sua fama di goleador e la vittoria del titolo di capocannoniere dell'ultima serie A. La redazione di CalcioNapoli24 vi ha spiegato, qualche tempo fa, come il tutto era, però, mai nato se non attraverso un'apertura del presidente De Laurentiis che non aveva avuto seguito nel contatto ufficiale tra le parti.

De Laurentiis spiega le sue parole

Poi la chiosa finale del patron, arrivata nelle ultime ore: "Fabio torna a Napoli? Ho detto quelle parole soltanto come atto d'amore e di simpatia, un bel gesto. Era per dire che se lui fosse stanco e volesse venire a fare qualche partita, la nostra porta resterà aperta". Discorso chiuso? Sogno stroncato? Difficile dirlo, le vie del mercato sono infinite, ma al momento la situazione è questa. Quagliarella-Napoli, resta un sogno...

di Ciro Novellino

