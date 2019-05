Quagliarella-Napoli, non c'è stato ancora nessun contatto: spunta una soluzione che farebbe tutti contenti [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente della Società Sportiva Calcio Napoli, nella intervista al Corriere dello Sport. ha parlato anche del possibile ritorno di Fabio Quagliarella. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

Quagliarella al Napoli, le parole di De Laurentiis

Quagliarella è una splendida idea, saprebbe di risarcimento del destino per un uomo che nella sua unica stagione napoletana è stato “annullato” da una vicenda dolorosa.

"E credo che meriterebbe questa occasione. Io penso che non sia una questione economica né per noi e neanche per lui, ma una soluzione romantica per chiudere la propria carriera in quella Napoli che lui, per quello che gli è successo, non ha potuto vivere come avrebbe voluto, e cioè gioiosamente".

Calciomercato SSC Napoli, ancora nessun contatto per Quagliarella

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, al momento non c'è stato alcun contatto diretto con Fabio Quagliarella. Il calciatore, ovviamente e come più volte raccontato, sarebbe entusiasta di un ritorno in azzurro e, ciò, porterebbe alla chiusura del cerchio dopo quanto accaduto in passato. L'amore per la maglia azzurra, il tornare a casa sua, è molto elevato. I suoi abbracci al San Paolo, i saluti calorosi dei tifosi, hanno fatto il resto.

Quagliarella-Napoli, spunta una possibilità

Come rivelato dalla nostra redazione, ripetiamo, non c'è stato alcun contatto ma abbiamo anche appreso che, avendo un contratto in scadenza nel giugno del 2020, quindi entriamo nell'ultimo anno di accordo, potrebbe anche avere il via libera dalla squadra blucerchiata che, proprio per la riconoscenza per quanto fatto con quella maglia, potrebbe decidere, in caso di richiesta dello stesso calciatore, di liberarlo senza alcuna pretesa economica. Da smentire, invece, altre offerte soprattutto dall'estero.

di Ciro Novellino

