Verona, Baroni in conferenza: "Il contatto Di Lorenzo-Swiderski? Ho avuto un chiarimento con l'arbitro. Sui due gol potevamo far meglio, Ngonge talentuoso che può far tutto"

Napoli - Al termine di Napoli-Verona parla Marco Baroni in conferenza stampa. Dopo la partita di campionato ha parlato l'allenatore del Verona in conferenza.

Le parole di Marco Baroni dopo Napoli-Verona in conferenza stampa:

"Verona più coraggioso nel secondo tempo? Ai ragazzi ho detto di pensare di essere sotto di un gol, eravamo compatti e con le giuste distanze ma subivamo il loro palleggio. Poi siamo stati aggressivi su Lobotka e tolto iniziative al Napoli, abbiamo tenuto il campo: sui due gol potevamo far meglio, ma faccio i complimenti ai miei. Per noi è un campionato difficile ma ci siamo, la squadra nonostante momenti duri c'è sempre stata. Con queste prestazioni si possono fare risultati con le big"

"Il contatto Di Lorenzo-Swiderski? Ho avuto un chiarimento con l'arbitro, ma a me interessa la prestazione della squadra e cosa poter migliorare. Non entro nelle decisioni arbitrali, non è giusto: rimane una buona prestazione, sono contento dei nuovi arrivi che sono entrati nella nostra idea di gioco. So che per loro non è facile, ma ci sono molte cose positive"

"I tanti giocatori arrivati sembrano già affiatati? Quando si parla di tempo, in realtà ci vuole il lavoro e noi gettiamo i nostri concetti nella testa di chi è arrivato: abbiamo bisogno che si integrino nel nostro calcio con più intensità e schemi. Ho trovato grande disponibilità, poi chi è con me dall'inizio e non giocava, ora sfrutta le occasioni che ha. Serve solo lavoro"

"Rifarei i cambi fatti? Ho dovuto gestire Noslin che ha avuto un affaticamento, l'avrei messo sulla fascia perchè serviva profondità. Swiderski ha fatto bene, ho tolto Coppola che aveva i cambi. Non sono state scelte ma interventi, se riguardiamo i gol si può far meglio: sono stati due episodi, una palla che lasciamo scorrere e che porta al 2-1. Sono soddisfatto, serve però lavoro"

"Cosa ci è mancato per non perdere? Nel primo tempo abbiamo concesso palleggio ma non occasioni, la squadra era ordinata e compatta. Nella gestione palla, se ti abbassi, è difficile recuperare perchè non hai spazi, e noi questo tassello non l'abbiamo. Nel secondo tempo abbiamo fatto ciò che sappiamo e che dobbiamo fare, abbiamo creato pericoli per togliergli pericolosità"

"Ngonge è un esterno o può adattarsi anche da punta centrale? Cyril è un giocatore talentuoso, può fare tutto. Ha trovato questa collocazione con me, a destra fa molto bene e potrebbe fare anche la punta perchè ha talento e sa giocare"

"Montipò? Quando vieni in campi così, giochi con chi prende l'angolino della porta. Ci vuole una prestazione importante, lui la sa fare e per noi è una certezza. Ha fatto un paio di interventi importanti"

"Folorunsho? Ha iniziato a giocare con me a Reggio Calabria, gli trovai il ruolo sotto punta. Ha forza e sa arrivare al gol, sta migliorando tecnicamente: a destra abbiamo perso Ngonge, ora abbiamo alcuni nuovi da inserire. E Folorunsho sta ricoprendo bene il ruolo come ha fatto oggi, e per me può fare anche il mediano"