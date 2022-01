RILEGGI DIRETTA - Bologna-Napoli 0-2 (20', 47' Lozano): Chucky da sogno!

Diretta Bologna Napoli 2022 - Bologna Napoli diretta, gentili lettrici e lettori di Calcio Napoli 24, buonasera e benvenuti alla diretta testuale Bologna-Napoli, match valido per la 22esima partita di campionato di Serie A. Calendario Napoli, di seguito gli aggiornamenti per la 22esima giornata che mette di fronte allo stadio dall'Ara il Bologna di Mihajlovic e il Napoli di Spalletti. Si gioca alle ore 18:30 Bologna Napoli in diretta.

Bologna Napoli Serie A | DIRETTA

95' Finisce la partita! Il Napoli batte il Bologna grazie ad una doppietta di Lozano!

94' Binks atterra al limite dell'area di rigore Petagna, punizione per il Napoli

93' Palo si Svanberg su calcio di punizione

90' Vengono concessi 4' minuti di recupero

87' Azione personale di Osimhen che ne salta tre ma calcia a lato

86' Dentro Ghoulam e Petagna e fuori Elmas e Fabian Ruiz

85' Espulso Beccaccioli, match analyst del Napoli, per aver calciato via il pallone dalla panchina

80' Dentro Demme e fuori Zielinski per il Napoli

74' Sinistro a lato di Falcinelli che calcia dopo aver controllato di petto

73' Rischio per il Napoli, Dominguez spara alto col mancino su assist di Svanberg

71' Dentro Politano e Osimhen e fuori Lozano e Mertens. Per il Bologna dentro Pyyhtia e fuori Hickey

70' Sinistri di Hickey, ancora Meret blocca senza problemi

66' Carambola che favorisce Zielinski, sinistro alto dal limite. Fuori Soriano e dentro Vignato per il Bologna

57' Theate commette fallo su Lozano, cartellino giallo per lui

56' Lancio al bacio di Mertens per Lozano che controlla e calcia di destro, Skorupski mette in calcio d'angolo

51' Fallo tattico di Zielinski, cartellino giallo per lui. Triplo cambio per il Bologna: dentro Falcinelli, Dominguez e Skov Olsen e fuori Arnautovic, Viola e Sansone

47' GOOOOOOOOOOOOOL del Napoli. Fabian serve Lozano che salta Skorupski e porta gli azzurri sul 2-0! Ripartenza devastante per il Napoli!

45' Partiti, palla al Bologna!

SECONDO TEMPO

46' Fine primo tempo. Un gol di Lozano alla metà circa della prima frazione e il Napoli chiude in vantaggio. Gli azzurri, padroni del match, non hanno corso alcun rischio, con Meret poco impegnato.

45' Mertens per Fabian, sinistro a giro che colpisce il palo. Viene concesso 1 minuto di recupero

43' Manata di Soumaoro al volto di Rrahmani, cartellino giallo per lui

39' Servizio in area per Arnautovic che calcia, Meret respinge ma la posizione di partenza dell'attaccante è irregolare. Dall'altro lato è Elmas a calciare con Skorupski che blocca

34' Soriano pericoloso in area ma Meret è abile a evitare anche il calcio d'angolo in uscita

27' Conclusione di sinistro di Hickey, para Meret

20' GOOOOOOOOOL del Napoli. Lozano batte Skorupski di sinistro su assist di Elmas: conclusione dal cuore dell'area di rigore, grazie anche ad un velo di Mertens, 0-1!

19' Elmas recupera palla e fa ripartire l'azione, servizio per Zielinski che calcia di sinistro ma la conclusione viene deviata in calcio d'angolo

15' Viola commette fallo su Elmas, punizione da fuori area per il Napoli. Spalletti protesta e l'arbitro Marinelli va a colloquio con lui

6' Palla al bacio di Fabian per Lozano che si lascia ipnotizzare da Skorupski e la sua conclusione viene deviata in corner

5' Sansone prova di testa ma è un passaggio a Meret

4' Di Lorenzo tenta il cross dal fondo ma Hickey tocca con un braccio in scivolata, per arbitro e Var è tutto regolare

2' Ci prova Zielinski dal limite ma la difesa spazza

1' Partiti, palla al Napoli!

PRIMO TEMPO

18:22 - Le squadre rientrano negli spogliatoi, è tutto pronto per il fischio d'inizio

18:11 - Proseguono le fasi di riscaldamento delle due squadre

18:04 - Squadre in campo per il riscaldamento

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (3-5-2) - Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Viola, Soriano, Hickey; Sansone, Arnautovic. A disp. Bardi, Bagnolini, Bonifazi, Dominguez, Skov Olsen, Medel, Van Hooijdonk, Stivanello, Pyyhtia, Vignato, Cangiano, Falcinelli. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1) - Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens. A disp. Marfella, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Demme, Osimhen, Politano, Ghoulam, Petagna, Zanoli, Vergara. All. Spalletti

Meret: "Dispiaciuti per il KO in Coppa Italia. Oggi gara tosta, ma possiamo portare a casa i tre punti"

Alvino: "Zielinski titolare, Mertens dalla panchina. Tweet del Napoli? Un'opera d'arte"

17,00 - Alle 18 in campo Bologna e Napoli. Le utime di formazioni danno Zielinski titolare al Dall'Ara, mentre Mertens dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo Fabian e Lobotka in cabina di regia.

