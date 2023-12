Fischi e contestazione allo stadio Maradona dopo l'umiliante 0-4 che vale l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia.

Come riportato dal giornalista Francesco Modugno per Sky Sport, a fine partita il presidente Aurelio De Laurentiis ha subito lasciato la tribuna a testa bassa per dirigersi in tutta fretta negli spogliatoi, accompagnato dagli altri dirigenti della SSC Napoli.

Pessimo clima in casa Napoli.