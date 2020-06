Probabili formazioni Napoli-Juve Coppa Italia: le scelte di Gattuso e Sarri, quattro novità tra gli azzurri

Probabili formazioniNapoli-Juventus Coppa Italia. Napoli e Juventus si sfidano nella Finale di Coppa Italia 2020. La Finale si giocherà domani, 17 giugno, allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21:00. La partita sarà disponbile in chiaro sui canali Rai (Rai 1) e in streaming su Rai Play. I precedenti in questa stagione in Serie A sono di una vittoria a testa per le due squadre (4-3 all'Allianz Stadium e 2-1 al San Paolo).

Napoli-Juventus, le ultime notizie

IN CASA NAPOLI- Squalificato Ospina, al suo posto ci sarà Meret. In difesa è recuperato Kostas Manolas, si giocano due posti in tre con Koulibaly e Makismovic. Di Lorenzo a destra, con Hysaj o Mario Rui sulla sinistra. Diversi dubbi a centrocampo per Gattuso che conferma Demme e Zielinski, il terzo posto è in ballottaggio tra Allan, Elmas e Fabian Ruiz. In attacco Mertens e Insigne, con Callejon e Politano che si giocano un posto. Ancora panchina per Milik.

IN CASA JUVENTUS- Non recuperano nella squadra di Maurizio Sarri in diversi big, ancora out Chiellini, Demiral, Higuain e Ramsey. A centrocampo è Khedira favorito su Pjanic, con Bentancur spostato in cabina di regia e affiancato sicuramente da Matuidi. In difesa De Ligt-Bonucci al coppia, con Danilo e Alex Sandro sulle fasce. In avanti ancora Cristiano Ronaldo da punta, con Dybala e Cuadrado ai suoi fianchi. In porta Buffon.

Coppa Italia

Probabili formazioni Napoli-Juventus Coppa Italia

Probabile formazione Napoli:

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Squalificati: Ospina. Indisponibili: Ghoulam, Lobotka, Malcuit.

Convocati Napoli: la lista di Gattuso

Stadio Olimpico di Roma, Coppa Italia

Probabile formazione Juventus:

JUVENTUS (4-3-1-2) - Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Cuadrado.

Squalificati: - . Indisponibili: Higuain, Chiellini, Demiral, Ramsey.

Convocati Juve: la lista di Sarri