Finale Coppa Italia, Juventus-Napoli: data e orario

Quando si giocano la finale di Coppa Italia? Data finale Coppa Italia, si affrontano Juventuse Napoli, dopo aver battuto rispettivamente Milane Interin semifinale. Juventus-Napoli Coppa Italia, la partita si giocherà in diretta Tv sui canali Rai e sarà visibile anche in streaming su Rai Play. Si chiude con un big match la competizione Nazionale, andiamo a vedere data e orario della finale di Coppa Italia.

Coppa Italia

Data Finale Coppa Italia: Juventus-Napoli

Finale Coppa Italia 2020 - Juventus-Napoli, finale di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 17 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Decisive le doppie sfide in semifinale per le due squadre che strappano il pass per la finale di Coppa Nazionale.

Finale Coppa Italia data e orario

Orario Juve Napoli - Juventus-Napoli Coppa Italia, Finale 17 giugno 2020 ore 21:00.

Risultati Coppa Italia, le semifinali

Questi gli accoppiamenti delle semifinali di ritorno di Coppa che si giocheranno fra il 12 giugno 2020 e il 13 giugno 2020.

ANDATA

Inter-Napoli 0-1

Milan-Juventus 1-1

RITORNO

Juventus-Milan 0-0

Napoli-Inter 1-1