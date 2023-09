UFFICIALE - Champions League, le gare su Amazon Prime Video: 'snobbato' il Napoli

Champions League - Dopo l'ufficialità della Uefa che ha comunicato il calendario completo dei gironi di UEFA Champions League 2023/2024, è arrivata anche la scelta di Amazon Prime Video. Che come sempre ha scelto le migliori gare del mercoledì da trasmettere. E per le prime quattro giornate, non c'è il Napoli. Con Real Madrid-Napoli di mercoledì alla quinta giornata che potrebbe essere scelta, e comunicata in seguito.

Champions League su Amazon Prime Video

Al momento, l'ufficialità è per le prime quattro giornate di UEFA Champions League con Amazon Prime Video che ha scelto:

Real Sociedad-Inter, mercoledì 20 settembre ore 21 ( preferita a Braga-Napoli )

) Borussia Dortmund-Milan, mercoledì 4 ottobre ore 21

PSG-Milan, mercoledì 25 ottobre ore 21

Salisburgo-Inter, mercoledì 8 novembre ore 21 (preferita a Napoli-Union Berlin)