Rifinitura Napoli-Bodo Glimt, lungo colloquio Allegri con Manna-Landucci | VIDEO & FOTO CN24

Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto al racconto dei 15' dell'allenamento di rifinitura alla vigilia di Napoli-Bodo/Glimt dei partenopei allenati da Max Allegri. Soliti 15 minuti di apertura della seduta, aperti alla stampa alla vigilia della gara di UEFA Champions League.

Rifinitura Napoli-Bodo Glimt: confronto Allegri-Manna

Nell'allenamento del MD-1 di questa mattina alla vigilia di Napoli-Bodo/Glimt, si rivede Max Allegri in campo: ieri il mister non aveva diretto la seduta d'allenamento perché alle prese con uno stato influenzale. Oggi il tecnico è presente ed ha aperto la seduta di rifinitura restando a colloquio a lungo, per diversi minuti, con il direttore sportivo Giovanni Manna e con il suo vice-allenatore, Marco Landucci. Il vice di Allegri è stato a colloquio anche con il capitano Di Lorenzo.

Attivazione sul campo-2 di Castel Volturno, assenti solo i soliti infortunati: la squadra è apparsa concentrata, fra attivazione e torello dei primi minuti della seduta. Dopo i 15' di riprese, lontano da occhi indiscreti, Max Allegri proverà la formazione anti-Bodo/Glimt per riscattarsi dopo la deludente sconfitta a Venezia.

Rifinitura Napoli-Bodo/Glimt

Ecco la fotogallery a cura di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: