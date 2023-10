Napoli-Real Madrid, pronostici e fischi ad Ancelotti: il parere dei tifosi del Napoli | VIDEO CN24

Ultime notizie UEFA Champions League - Manca ormai poco a Napoli-Real Madrid. Ieri tantissimi napoletani sono giunti sul lungomare, all'esterno del Gran Hotel Vesuvio per accogliere il Real Madrid arrivato in città per il big match del Gruppo C.

La vox populi col parere dei tifosi a CalcioNapoli24, con tanti pronostici per Napoli-Real e il parere dei napoletani sull'accoglienza a Carlo Ancelotti: fischi o applausi? Clicca su play per guardare il video:

Se non visualizzi il video o hai un dispositivo iOS, clicca qui per guardarlo direttamente su Youtube!