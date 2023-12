Napoli-Braga vietato sbagliare, ecco quanto c'è in palio: il tesoretto

Napoli-Braga, adesso, diventa uno snodo cruciale per la stagione. Perché quasi superata la tratta di fuoco dove il Napoli ha incassato ben tre sconfitte consecutive, urge una svolta immediata per indirizzare la stagione sui binari giusti e la gara di Champions League diventa l’occasione perfetta per riuscirci.

Napoli-Braga, quanto c'è in palio

Vietato sbagliare anche per la posta in palo in termini economici come riporta Il Mattino oggi in edicola: ballano 12,5 milioni di euro infatti, ovvero 9.6 milioni per il semplice approdo agli ottavi e 2.9 milioni per i tre punti.