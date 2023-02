Eintracht-Napoli ad alto rischio incidenti: il motivo della rivalità tra ultras

Ultime notizie Champions League - Biglietti per il settore ospiti di Eintracht Francoforte-Napoli andati sold out in pochissimi minuti. E allora saranno 2.600 i tifosi azzurri nel settore ospiti per la prima gara della fase ad eliminazione diretta di questa Champions: la gara d'andata degli ottavi di finale è a Francoforte.

Rivalità fra ultras, Eintracht-Napoli ad alto rischio

La sfida è considerata ad alto rischio per quanto riguarda l’ordine pubblico per la rivalità tra gli ultras: quelli del Napoli legati all’Hertha Berlino, mentre i tedeschi sono gemellati con gli ultras dell'Atalanta. Per questo motivo, come racconta l'edizione oggi in edicola di Repubblica, "l’attività di prevenzione sarà capillare per evitare incidenti prima del calcio d’inizio (previsto alle 21). La prudenza sarà la stessa per il ritorno ( si gioca il 15 marzo, sempre alle 21) perché la presenza dei tifosi sarà imponente".