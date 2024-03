Chiariello: "Incredibile rimpianto, il Napoli avrebbe avuto la strada spianata per la finale di Champions"

Notizie calcio. Umberto Chiariello ha commentato sui social i sorteggi per i quarti di finale di Champions League:

Incredibile! Dobbiamo avere rimpianti per l’ennesima volta in Champions League! Il Barcellona, dopo essersi liberato a fatica (come il Chelsea tanti anni fa) del Napoli in Champions League, ha la strada spianata verso la finale, avendo evitato City, Real, Bayern e Arsenal tutte insieme. PSG ed eventualmente e più probabilmente Atletico Madrid non sono avversari facili per nulla, ma niente a che vedere con l’altro lato del tabellone. Ovviamente sta ai blaugrana saperli superare. Per il secondo anno di seguito avevamo la strada verso la finale agevolata dal sorteggio ma non siamo riusciti a percorrerla. Rammarico altissimo. Al lordo di Marciniak e Makkelie, gli arbitri dal Var silente.