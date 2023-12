Zielinski-Napoli, è addio! Il Mattino: accordo con l'Inter per giugno a parametro zero

Calciomercato Napoli, addio a Piotr Zielinski! Il centrocampista polacco non firmerà il rinnovo contrattuale con il Napoli e prepara il suo trasferimento all'Inter a fine stagione: lo annuncia senza mezzi termini l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Zielinski all'Inter

"Zielinski non intende riaprire la trattativa con il Napoli. Il muro ormai si è alzato ed è altissimo", assicura oggi Il Mattino: dunque non ci sono più margini per la trattativa di rinnovo con De Laurentiis. Nonostante ciò, il Napoli non se ne priverà a gennaio e Zielinski resterà in azzurro fino a fine stagione, andando via a giugno a parametro zero come già accaduto a Insigne e Zielinski.

Accordo con l'Inter: per Zielinski in nerazzurro contratto triennale e ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione. "Ma a meno che l’Inter non apra la porta a un cospicuo indennizzo per averlo già adesso (cosa che non intende fare), Zielinski terminerà la stagione con il contratto in scadenza".