Tuttosport - Verdi-Torino, a De Laurentiis offerto il 50% da rimborsare al Napoli in caso di futura rivendita

I tifosi del Torino aspettano con ansia un colpo in grado di giustificare in toto il riattizzarsi del loro entusiasmo, da concretizzare negli animi e ai botteghini. Potrebbe essere Simone Verdi del Napoli, secondo quanto raccontato da Tuttosport:

“Resta l’obiettivo prioritario. Fino alla mezzanotte di oggi il Torino avrà la possibilità di inserirlo nella lista Uefa per lo spareggio col Wolverhampton: se complice l’arrivo di Lozano arriverà l’ok di De Laurentiis (e Ancelotti) alla proposta imbastita sul 10+10+50% (metà dei milioni richiesti in prestito oneroso, l’altra per l’eventuale riscatto; il resto da rimborsare al Napoli in caso di futura rivendita), il tempo per infilare l’ex granata c’è ancora: altrimenti si andrà avanti ad oltranza. Sempre che la novità di giornata, integrata alle controindicazioni di un’attesa eccessiva, non cambi i piani del Toro”