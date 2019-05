Dall'Inghilterra: Trippier-Napoli, affare in chiusura! Giocatore entusiasta di vestire l'azzurro: colpo da 28 milioni

Notizie calcio Napoli - La Società Sportiva Calcio Napoli è in chiusura per Kieran Trippier, apre così l’edizione odierna de The Independent, quotidiano britannico. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è ormai in pole position e sarebbe in procinto di chiudere l’affare per una cifra intorno ai 25 milioni di sterline con il terzino inglese che sabato prossimo dovrà disputare la finale di Champions League.

Calciomercato: Trippier-Napoli, si chiude!

Ultime calcio Napoli - Trippier ha con il Tottenham ancora tre anni di contratto, rinnovato nel 2017. Ma in questo momento ha 28 anni e vuole un’esperienza all’estero e sarebbe entusiasta di vestire la maglia del Napoli. Il club partenopeo, inoltre, secondo quanto riferiscono da oltre Manica, sarebbe fiducioso per la chiusura dell’affare a breve. L’affare è in via di conclusione per una cifra intorno che in euro equivale a poco più di 28 milioni.