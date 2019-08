Diretta gol Champions League, andata preliminari: Dinamo Zagabria e Olympiacos avanti, Young Boys-Stella Rossa 2-2

DIRETTA - Diretta gol Champions League ieri, tutti i risultati live Uefa Champions League stasera. In tempo reale i risultati della Champions League risultato. In diretta i preliminare di Uefa Champions League.

Diretta Champions League - Andata preliminari

Martedì 20 agosto 2019 ore 21:00

Apoel-Ajax 0-0 | RISULTATO FINALE

Cluj-Slavia Praga 0-1 (28' Masopust) | RISULTATO FINALE

Lask Linz-Club Brugge 0-1 (10' rig. Vanaken) | RISULTATO FINALE |

Mercoledì 21 agosto 2019 ore 21.00

Dinamo Zagabria-Rosenborg 2-0 (8' rig. Petkovic, 28' Orsic) | RISULTATO FINALE |

Olympiacos-Krasnodar 4-0 (30' Guerrero, 78' e 85' Randjelovic, 89' Podence) | RISULTATO FINALE |

Young Boys-Stella Rossa 2-2 (7' Assale, 18' Degenek, 46' Garcia, 76' rig. Hoarau) | RISULTATO FINALE |

