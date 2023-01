A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“In queste ultime ore di mercato non succederà nulla in casa azzurra: al Napoli sono arrivate richieste per Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano, ma entrambi hanno rifiutato perchè in azzurro potrebbero vivere una stagione da sogno”