Napoli campione d'Italia 25-26, tifosi impazziti su social e web: l'Inter rischia la revoca Scudetto? Gli scenari

Notizie calcio - Scoppia il caso VAR-Gianluca Rocchi e il dibattito sul sistema arbitrale italiano si infiamma. Nel mirino dei tifosi, soprattutto sui social, è finito anche lo Scudetto 2025/2026, ormai ad un passo dall’Inter. I presunti “aiuti” alla società nerazzurra hanno alimentato polemiche, accuse e richieste di sanzioni, fino a chi ipotizza addirittura la messa in discussione del titolo che il club potrebbe conquistare sul campo nelle prossime due giornate. Va però chiarito un punto fondamentale: allo stato attuale, in assenza di prove certe, deferimenti o accertamenti della giustizia sportiva, non esiste alcuna base concreta per parlare di revoca dello Scudetto all’Inter.

Caso Rocchi: cosa rischia l'Inter?

Ecco cosa prevede il codice di giustizia sportiva in caso di illeciti gravi con intercettazioni che potrebbero provare l'eventuale alterazione della classifica per favoreggiamento degli arbitri nei confronti di una determinata squadra?

Il Codice di Giustizia Sportiva FIGC (CGS) è molto chiaro quando si parla di illeciti gravi legati all’alterazione dei risultati o della classifica, soprattutto se emergono prove come intercettazioni.

Illecito sportivo (art. 30 CGS FIGC)

Il riferimento principale è l’illecito sportivo, che si configura quando qualcuno: altera o tenta di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara incide sulla classifica ottiene vantaggi attraverso comportamenti non leali (es. pressioni sugli arbitri). Se le intercettazioni dimostrano un sistema di favoreggiamento arbitrale, si entra pienamente in questo ambito.

Valore delle intercettazioni

Le intercettazioni: possono essere utilizzate dalla giustizia sportiva anche se provenienti da procedimenti penali hanno valore probatorio forte, soprattutto se: sono chiare sono coerenti tra loro dimostrano un disegno sistemico. Non serve una condanna penale definitiva: la giustizia sportiva ha autonomia.

Sanzioni per la società

Se viene accertato un illecito grave con impatto sulla classifica, le sanzioni possono essere molto pesanti: Penalizzazione punti (anche pesante e retroattiva). Retrocessione all’ultimo posto, esclusione dal campionato, revoca di titoli (scudetti, coppe), assegnazione della sconfitta a tavolino. Nei casi più gravi si parla proprio di alterazione sistemica → sanzioni massime.

Sanzioni per dirigenti e tesserati

Per chi è coinvolto direttamente:

Squalifiche lunghe (anni)

Radiazione (esclusione a vita dal calcio)

Inibizioni per dirigenti

Responsabilità diretta e oggettiva

La società può essere punita anche se: l’illecito è commesso da un dirigente (responsabilità diretta) oppure da soggetti collegati (responsabilità oggettiva). Questo è un punto chiave: il club paga anche senza essere “mandante ufficiale”.

Quando si parla di “alterazione della classifica”

Se le prove dimostrano che: il sistema ha inciso su più partite ha favorito stabilmente una squadra allora la giustizia sportiva può intervenire anche a campionato concluso, modificando la classifica o revocando titoli. Caso storico di riferimento Il precedente più famoso è Calciopoli:

Juventus retrocessa in Serie B

Scudetti revocati

Dirigenti radiati o squalificati

Altri club penalizzati

Proprio lì si utilizzarono intercettazioni telefoniche come base centrale dell’accusa. Se intercettazioni provano un sistema di favoreggiamento arbitrale:

si configura illecito sportivo grave

la giustizia sportiva può agire anche senza sentenza penale

le sanzioni arrivano fino a: retrocessione, revoca titoli, radiazioni

Art. 30 CGS FIGC – Illecito sportivo (comma 1)

“Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica".

Al momento, quello che circola (anche nel tema che citi) è: un’indagine per frode sportiva che coinvolgerebbe il designatore Gianluca Rocchi accuse (tutte da verificare) su designazioni arbitrali “orientate”. Tradotto: siamo nel campo delle ipotesi investigative, non di un accertamento sportivo definitivo. In linea teorica: sì, uno scudetto può essere revocato. Se (e solo se) venisse accertato dalla giustizia sportiva che:

c’è stato illecito sportivo (art. 30 CGS)

con alterazione della competizione o vantaggio in classifica

e con coinvolgimento diretto o responsabilità della società

allora le sanzioni possono arrivare fino a:

revoca del titolo

retrocessione

penalizzazione pesante

Esattamente ciò che avvenne in Calciopoli, dove intercettazioni furono decisive. Ma qui c’è il punto chiave (molto importante). Per colpire una società (es. Inter) NON basta:

errori arbitrali

sospetti sulle designazioni

nemmeno intercettazioni generiche

Serve dimostrare questo passaggio fondamentale, coinvolgimento diretto o vantaggio consapevole della società

cioè:

dirigenti che chiedono arbitri

accordi o pressioni documentate

oppure un sistema costruito con la società parte attiva

Se fosse “solo” il designatore?

Se emergesse che:

il designatore ha agito da solo senza accordi con il club, allora:

rischia lui (radiazione, squalifiche)

non automaticamente la squadra

Revoca dello scudetto: quando è possibile davvero

Per arrivare alla revoca servono 3 livelli di prova:

Sistema organizzato (non singoli episodi)

Incidenza sulla classifica

Coinvolgimento del club

Senza questi 3 elementi insieme, non si arriva alla revoca del titolo.