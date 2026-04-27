Mario Gila nel mirino del Napoli: concorrenza in Italia e non solo

Calciomercato Napoli - In vista del mercato estivo, la SSC Napoli sembra essere già al lavoro per rinforzare la rosa con acquisti importanti. Già a gennaio, visti i numerosi infortuni, il Napoli aveva intenzione di affacciarsi con prepotenza sulla finestra invernale di calciomercato, ma il blocco imposto agli azzurri ha costretto il direttore sportivo Giovanni Manna a cambiare i piani. La lista dei desideri per l'estate è già lunga e ricca di profili interessanti che potrebbero fare al caso del Napoli, ma molto dipenderà da chi siederà in panchina il prossimo anno.

Calciomercato Napoli, Gila nel mirino

Come riferisce l’edizione odierna de Il Mattino in edicola oggi, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Mario Gila, difensore della Lazio:

"Lo spagnolo della Lazio piace a tutti. In estate Gila diventerà un oggetto prezioso del mercato italiano. È un classe 2000 e può ancora migliorare, per il Napoli sarebbe un colpo perfetto per puntellare il reparto e mettersi al riparo da eventuali partenze".