SKY - Rinnovo Osimhen, situazione in stand-by: il motivo

Notizie Calcio Napoli –Victor Osimhen è stato al centro delle polemiche più calde dell'ultimo periodo in casa Napoli. Il club ha fatto di tutto per trattenerlo in estate e sembrava che il rinnovo dovesse arrivare prima dell'inizio del campionato, ma ad ora tutto tace e chissà che la vicenda Tiktok non abbia rovinato del tutto la possibilità di vedere Victor in azzurro ancora a lungo.

Osimhen, tutto fermo sul fronte rinnovo

Il collega ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato ai microfoni di Sky della situazione rinnovo per l'ex Lille: