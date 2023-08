Sky - Garcia ha tre desideri di mercato: queste le richieste del mister

Calciomercato Napoli - Rudi Garcia ha tre desideri in vista della prossima stagione: lo rivela Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito. Si tratta ovviamente dell'erede di Kim ma non solo. Ecco quanto si legge dal collega di Sky:

I desideri di Garcia sono diversi: un difensore centrale che possa completare la difesa con Rrahmani, Juan Jesus e Ostigard, un centrocampista per riempire lo slot lasciato libero da Ndombelé e soprattutto la riconferma di Osimhen, per cui si lavora duro in vista del rinnovo.