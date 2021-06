CorSport - Napoli scatenato in Olanda, 4 stelline nel mirino! Tutti i nomi, spicca Koopmeiners

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Dopo Mertens, Milik e Lozano si guarda ancora al campionato olandese. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport la SSC Napoli avrebbe messo nel mirino Senesi (PSV), Koopmeiners (AZ), Flemming (Fortuna Sittard) e Gudmundsson del Groningen

Calciomercato Napoli, rinforzi in difesa dall'Eredivisie?

In difesa sulla fascia stuzzica l'idea Gabriel Gudmundsson, il cui contratto con il Groningen scadrà tra un anno. Secondo il Corriere dello Sport è la prima alternativa a Mandava del Lilla, un prospetto che abbaglia e che ha intorno a sé un esercito di estimatori. Sempre in Olanda c’è un argentino, si chiama Marcos Senesi, ha ventiquattro anni, di professione fa il centrale, che gioca nel Feyenoord: non costasse una ventina di milioni di euro, sarebbe già stato invitato ad accomodarsi per una chiacchierata.

Mercato Napoli, idee Flemming-Koopmeiners

Calciomercato Napoli, idea Koopmeiners

A centrocampo le ipotesi più suggestive portano a Zian Flemming del Fortuna Sittard (12 gol in questa stagione) e al campitano dell'AZ Teun Koopmeiners, ventitré anni appena eppure già 150 partite col club di Alkmaar, vede la porta (eccome) avendone fatti quindici di gol, ha una personalità forte, e una tendenza a giocare nella coppia di mediani davanti alla difesa, in quello che si chiama 4-2-3-1, il calcio di Spalletti.