Retroscena Tuttosport: un club cinese ha chiesto Mertens, il belga avrebbe risposto 'grazie, ma ho già detto sì all’Inter'

Calciomercato - L’attaccante belga del Napoli Dries Mertens è l’obiettivo primario dell’Inter fra i diversi parametri zero che al termine dell’annata sportiva - metà agosto? - si libereranno dai rispettivi club. Ne parla Tuttosport:

“Col passare dei giorni il belga si avvicina sempre più all’Inter: ie indicazioni sembrano ridurre a due le strade per il futuro, Inter o Napoli. Mertens ha ricevuto altre offerte, ma le ha respinte: il Monaco non pare interessargli, il Chelsea è rimasto sullo sfondo. Nelle scorse settimane si è avvicinato un club cinese, ma nonostante una proposta superiore a quella di Napoli e Inter, Mertens ha detto no. E - pare - che la società cinese si sia sentita rispondere qualcosa del tipo: grazie, ma ho già detto sì all’Inter”