Pioli-Napoli, situazione low cost per ADL: costa la metà di Conte, non si farebbe pregare ed è in bilico al Milan

Calciomercato Napoli - "È la settimana decisiva", scrive Il Mattino di Napoli oggi in edicola che svela la strategia di De Laurentiis: "Prima l'allenatore, poi i rinforzi". La priorità del presidente in questo momento è il nuovo allenatore e in pole c'è sempre Antonio Conte ma il patron dela Napoli non si farà sorprendere stavolta da un eventuale "no, grazie" e lavora già alle alternative.

Il quotidiano nell'edizione odierna racconta la situazione sulla pista Pioli-Napoli:

"Ma si aprono anche spiragli interessanti su altri fronti. In primis quello che riguarda Stefano Pioli. Il week end è cominciato male per l'allenatore del Milan e l'inizio settimana potrebbe rivelarsi fatale in caso di ko nel derby con l'Inter. Lo spettro dell'esonero è dietro l'angolo. Alla "meglio" non sarà riconfermato. E De Laurentiis è alla finestra. Pioli piace per il suo modo di gestire le squadre in piazze importanti, per l'esperienza accumulata (con uno scudetto vinto da outsider) ed anche perché rappresenterebbe un ponte con il recente passato (il suo mantra è la difesa a "4"). Il tecnico emiliano - 59 anni - che ha cominciato la sua carriera di allenatore a pochi chilometri da Napoli (la sua prima esperienza nel 2003 alla guida della Salernitana, ripescata in B), non si farà certo pregare per accomodarsi sulla panchina azzurra. In tal caso, il Napoli "risparmierebbe" quasi la metà dell'ingaggio immaginato per Conte (Pioli ha un contratto con il Milan fino al 2025 di circa 3,5 milioni all'anno)".