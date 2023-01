Ounahi-Napoli, Pedullà: pronto ingaggio da 1,7-1,8mln, ma l'affare può saltare in un caso

In vista di Napoli-Juventus, che andrà in scena venerdì 13 gennaio alle 20.45, Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport fa il punto sugli obiettivi di mercato del club azzurro.

Mercato Napoli, il punto

“Il Napoli sta monitorando Ounahi dell’Angers, non parteciperà ad aste perchè si è mosso prima del Mondiale e perchè aveva memorizzato una determinata valutazione, essendo pure disposto a dare un ingaggio da 1.7-1.8 milioni di euro all’anno. Se dovessero scatenarsi aste, il Napoli si tirerebbe fuori. Da valutare poi Adama Traoré a parametro zero, se non rinnovare il contratto con il Wolverhampton”

