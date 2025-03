Osimhen rompe il silenzio sul futuro: "Qui sto bene, a fine stagione parlerò col presidente"

Calciomercato Napoli, nuove dichiarazioni di Victor Osimhen sul suo futuro! Stasera al termine di Galatasaray-Antalyaspor, dopo la tripletta che lo ha reso il capocannoniere del torneo, Osimhen ha parlato del suo futuro alla televisione turca.

Queste le parole di Osimhen, che rompe il silenzio sul futuro: "Il mio futuro? Gioco in una delle migliori squadre in Turchia e al mondo. Amo e rispetto molto questo club. Sono molto felice di essere qui. Anche la mia famiglia è molto felice. Ho una routine consolidata. La cosa più importante per me è il successo del club, non il trasferimento. Fino a fine stagione, le voci di trasferimento non mi interessano. Sono un giocatore del Galatasaray fino a fine stagione, poi a fine campionato parleremo con l'allenatore Okan e con il presidente".

Il prestito di Osimhen al Galatasaray termina a giugno, poi teoricamente Victor dovrebbe far ritorno a Napoli. Ha una clausola rescissoria da circa 70-75 milioni di euro ma il Galatasaray vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo.

Osimhen ha parlato anche della partita di stasera, in cuin ha messo a segno una tripletta: