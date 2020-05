Bucchioni: "L'Inter ha convinto Mertens, siamo ai dettagli! Arriverà in ogni caso"

Nel suo consueto editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni ha citato il Napoli tra i club che si sono opposti al Protocollo avanzato e poi - pare - ritirato dalla Lega Serie A: "Inter, Milan, Napoli, società grosse, ma anche Atalanta, Sampdoria, Genoa, Cagliari e Verona fra quelle venute allo scoperto, ma sotto sotto dovrebbero essere di più, hanno detto chiaramente che così non solo non può ripartire il campionato, ma diventa inutile anche ricominciare la preparazione collettiva di lunedì prossimo. Il contendere è il famoso protocollo che sarebbe troppo restrittivo e per molti versi inattuabile e quindi inaccettabile.

Ricordiamo che l’ultimo protocollo approvato dalla Federcalcio è il frutto di una lunga mediazione con il comitato scientifico che a sua volta aveva corretto in senso restrittivo delle norme iniziali proposte proprio della Figc.

Ma cosa non piace a queste società? In sostanza le cose assolutamente da cambiare sarebbero tre.

I ritiri lunghi I tamponi Il ritorno in quarantena di tutta la squadra in caso di nuovo contagiato ?

Non piace quasi a nessuno (neppure ai calciatori), il maxi ritiro di almeno due settimane, la campana di vetro, che dovrebbe garantire di isolare tutto il gruppo, giocatori e staff, esaminarlo, controllarlo e sterilizzarlo. Tantissime società poi non hanno un centro sportivo con la foresteria, dovrebbero affittare un intero albergo con spostamenti in autobus da e per gli allenamenti, e comunque l’inevitabile contatto con personale alberghiero. Che si fanno tamponi anche ai camerieri e al personale? Agli autisti? Ma non si possono certamente isolare dalle loro famiglie anche tutte queste persone, rendendo inutile le precauzioni e alzando il rischio.

Per quanto riguarda i tamponi diverse società non hanno la possibilità di far controllare il gruppo a tappeto e continuativamente, di questi tempi è difficile reperire centri diagnostici privati in grado di mettersi a disposizione per analisi continue con risposte rapide. E anche i costi sono notevoli. Terzo punto chiave è il discorso dell’eventuale nuovo contagiato che fermerebbe e manderebbe in quarantena tutta la squadra. Il rischio di ribloccare una stagione appena ripartita è altissimo. Su questo sono tutti d’accordo".

Calciomercato Napoli, Mertens all'Inter

In chiusura, Bucchioni avanza la tesi di un accordo imminente tra l'Inter e Mertens che porterebbe l'attaccante belga in maglia nerazzurra alla scadenza del contratto con la SSC Napoli: "L’Inter dovrebbe aver convinto Mertens a far coppia con il suo connazionale Lukaku. Siamo ai dettagli e il belga in scadenza con il Napoli arriverà comunque, anche se Lautaro dovesse restare".