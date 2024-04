La strategia di De Laurentiis: acquistare David con l'aiuto di...Osimhen

Calciomercato SSC Napoli - Jonathan David vuole il Napoli e Aurelio De Laurentiis studia il giusto prezzo per acquistarlo dal Lille in Francia, come racconta la Gazzetta dello Sport. Un aiuto lo darà Victor Osimhen.

De Laurentiis, prendere David grazie a...Osimhen

Dal primo sondaggio è emersa anche la distanza tra domanda e offerta. Dal Lille una richiesta di 50 milioni, il Napoli parte da 35 più bonus: