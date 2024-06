Ultim'ora calciomercato Napoli: dopo le parole di Antonio Conte di oggi per la presentazione, c'è l'accelerata per sanare la situazione legata a Kvaratskhelia. Lo annunciano i colleghi di Sky.

Calciomercato Napoli, novità per Kvaratskhelia

"Domani è previsto un blitz di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna in Germania per andare da Kvara e l’agente per trattare e si spera concludere il rinnovo di contratto", svela in particolare Gianluca Di Marzio in diretta.