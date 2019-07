Icardi-Napoli, CdM: per convincerlo servono 7.5 milioni a stagione, distanza notevole tra Inter ed azzurri per il cartellino

In cima alla lista dei desideri del Napoli, oltre ad James Rodriguez, c'è certamente Mauro Icardi. Il bomber è, infatti, in uscita dall'Inter e gli azzurri hanno fiutato la possibilità di accaparrarsene le prestazioni ad un prezzo conveniente. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno in edicola quest'oggi, l'intesa però con il ragazzo è tutt'altro che vicina.

Icardi napoli

Per approdare all'ombra del Vesuvio, infatti, chiede un ingaggio che si aggira intorno ai 7.5 milioni di euro, ed inoltre c'è da superare anche il solito nodo legato ai diritti d'immagine.

Mercato Napoli, per Icardi l'Inter spara alto

Altro ostacolo da superare nella corsa per arrivare al bomber argentino è rappresentato dalla valutazione che ne fa l'Inter. Il club di Milano, infatti, chiede 70 milioni di euro, utili poi per finanziare il colpo Lukaku, ma al momento l'intenzione di Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di non spendere più di 50 milioni. Insomma, la strada risulta essere davvero in salita.