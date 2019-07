Mediaset - Il Napoli ha preso Elmas! Fatta col Fenerbahce, le cifre e data visite mediche

Calciomercato Napoli, Sportmediaset - Il Napoli ha chiuso per Eljif Elmas. Il centrocampista del Fenerbahce sarà un nuovo tesserato del Napoli, proprio in queste ore, secondo Sport Mediaset, si è chiusa la trattativa con il club turco. Mentre procede l'affare James Rodriguez, De Laurentiis chiude il colpo a centrocampo. Si tratterebbe del terzo acquisto del calcio Napoli dopo l'arrivo di Di Lorenzo e Manolas che hanno rinforzato il reparto difensivo.

Sportmediaset - Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi su Eljif Elmas

Calcio Napoli mercato - Carlo Ancelotti è stato accontentato. Il tecnico del Napoli aveva chiesto rinforzi a centrocampo dopo la partenza di Diawara e la società azzurra ha chiuso con il Fenerbahce per il 19enne Eljif Elmas. Intesa raggiunta sulla base di 15 milioni più bonus: il giocatore di origine macedone (e amico di Goran Pandev) tra oggi e domani sarà in Italia per svolgere le visite mediche e firmare con il club partenopeo. Elmas era seguito anche dalla Fiorentina e dall'Inter.

Elmas Transfermarkt - Il valore del calciatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro, eppure il Napoli calcio è pronto ad investire dai 15 ai 20 milioni per quello che Ancelotti ha definito in conferenza stampa ieri 'Il nuovo Fabian'.