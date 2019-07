SportMediaset - Calciomercato e le ultime notizie in diretta

Sportmediaset - Sport Mediaset è il marchio attraverso il quale Mediaset produce propri programmi sportivi e gestisce i diritti degli eventi in onda sui propri canali.Sport Mediaset è, inoltre, anche il nome del notiziario sportivo in onda sui canali Mediaset, fino al 25 agosto 2012 era noto come Studio Sport. Sportmediaset.Mediaset.it è il sito il quale la Mediaset fa affidamento per il continuo aggiornamento sullo sport: calciomercato, calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e gli altri campionati. Le notizie sui motori come: MotoGP, Formula 1, Superbike e Rally. Foto e video di sport.

Sportmediaset.Mediaset.it - Nel 1986 nasce Videonews, una testata giornalistica che si occupa di diversi programmi d'informazione e approfondimento giornalistico. Dal gennaio 1991 Mediaset produce notiziari d'informazione in tempo reale su tutte le reti attraverso differenti testate e circa 400 giornalisti con varie edizioni di telegiornali e di notiziari sportivi ogni giorno, attraverso cinque differenti testate: TG5, Studio Aperto, TG4 e Sportmediaset.

Al fine di realizzare nuovi programmi di approfondimento giornalistico, nel 2010 nasce l'agenzia di stampa NewsMediaset, che fornisce servizi giornalistici e inchieste a tutto il gruppo e produce anche contenuti d'informazione con proprio marchio; all'interno di NewsMediaset viene studiato e realizzato un nuovo canale digitale dedicato alle informazioni giornalistiche. Lo stesso anno nasce il canale dedicato alla riproposizione dei telegiornali Mediaset, TG Mediaset, sostituito dal 28 novembre 2011 da TGcom24, il canale all-news di Mediaset, che a sua volta accorpa anche il vecchio TGcom.

Dal 17 giugno 2019 le testate TG4, Studio Aperto, TGcom24 e Sportmediaset vengono incorporate in NewsMediaset, che si occupa della produzione e della gestione dei notiziari prima prodotti da tali testate.

Il telegiornale va in onda alle 13:10 su Italia 1 dal lunedì al sabato, con un'edizione domenicale in estate e nelle pause della Serie A. Durante la stagione calcistica, alla domenica, va in onda Sport Mediaset XXL, rotocalco domenicale che ha sostituito Guida al campionato dal 26 agosto 2012, sempre alle 13:00, condotto da Mino Taveri. Su TGcom24 vanno in onda le edizioni delle ore 14, delle ore 20.30 e della mezzanotte. Va in onda dallo studio 7 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Durante i reality come Grande Fratello, L'isola dei famosi e Grande Fratello VIP, per lasciare spazio alle brevi strisce del daytime, l'edizione diurna del telegiornale di Sportmediaset viene posticipata alle 13:20. Lo stesso avviene anche per SportMediaset XXL.

In occasione dei mondiali di calcio di Russia, dal 14 giugno al 15 luglio 2018 Sportmediaset diventa Sport Mediaset Mondiali, mantenendo comunque gli stessi orari del notiziario principale.

Dal 17 luglio 2018 Sport Mediaset introduce sigla e grafica rinnovate e una nuova edizione alle 14:00 su Italia 2, in simulcast su TGcom24. Dal 6 agosto successivo l'edizione delle 19:00 torna ad essere trasmessa su Italia 1 e alle 24.00 su TGcom24. Dal 10 settembre 2018 l'edizione delle 14:00 su Italia 2 viene cancellata; stessa sorte è toccata anche a quella delle 19:00 su Italia 1, non più in onda dal 3 giugno 2019.

CalcioMercato , su TGcom24 , programma d'approfondimento con tutte le ultimissime notizie dal mondo del calciomercato, in onda nei mesi di luglio, agosto e gennaio.

, su , programma d'approfondimento con tutte le ultimissime notizie dal mondo del calciomercato, in onda nei mesi di luglio, agosto e gennaio. Tiki Taka , in onda su Canale 5 la domenica in seconda serata e condotto da Pierluigi Pardo.

, in onda su Canale 5 la domenica in seconda serata e condotto da Pierluigi Pardo. Pressing Euro 2020 , su Rete 4, Italia 1 e 20 Mediaset condotto da Giorgia Rossi;

, su Rete 4, Italia 1 e 20 Mediaset condotto da Giorgia Rossi; Speciale UEFA Nations League , su Canale 5 ed Italia 1 condotto da Giorgia Rossi;

, su Canale 5 ed Italia 1 condotto da Giorgia Rossi; Sport Mediaset XXL , su Italia 1 (durante le domeniche di serie A) condotto da Mino Taveri con Jessica Tozzi;

, su Italia 1 (durante le domeniche di serie A) condotto da Mino Taveri con Jessica Tozzi; Sportmediaset Weekend , su TGcom24, ogni venerdì sera alle 22:00 con ospiti in studio, anticipazioni e approfondimento sul weekend di calcio;

, su TGcom24, ogni venerdì sera alle 22:00 con ospiti in studio, anticipazioni e approfondimento sul weekend di calcio; Sport Mediaset Speciale . su Italia 1 condotto da Giorgia Rossi;

. su Italia 1 condotto da Giorgia Rossi; Drive Up , su Italia 1 rubrica dedicata ai motori in onda il sabato con Monica Bertini;

, su Italia 1 rubrica dedicata ai motori in onda il sabato con Monica Bertini; Studio Formula E Live su Italia 1 e Italia 2.

Eventi visibili su Sport Mediaset

Highlights Serie A (2018-2021) - highlights;

(2018-2021) - highlights; UEFA Nations League (2018-19 e 2020-21) - partita più importante di ogni giornata (ad esclusione dei match dell'Italia), una semifinale e finale 3º posto;

(2018-19 e 2020-21) - partita più importante di ogni giornata (ad esclusione dei match dell'Italia), una semifinale e finale 3º posto; Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2020 - partita più importante di ogni giornata ad esclusione dei match dell'Italia;

- partita più importante di ogni giornata ad esclusione dei match dell'Italia; Qualificazioni ai mondiali di calcio 2022 - partita più importante di ogni giornata ad esclusione dei match dell'Italia;

- partita più importante di ogni giornata ad esclusione dei match dell'Italia; Formula E (2017-2023).

Conduttori Sportmediaset

Mino Taveri;

Giorgia Rossi;

Sandro Sabatini;

Angiolo Radice;

Roberto Ciarapica;

Alessio Conti;

Jessica Tozzi;

Monica Bertini

Eva Gini

Ronny Mengo

Benedetta Radaelli

Mikaela Calcagno

Davide Dezan

Marcello Piazzano

Opinionisti principali Sport Mediaset

Aldo Serena;

Ciro Ferrara;

Alessio Tacchinardi;

Massimo Paganin;

Riccardo Ferri;

Bernardo Corradi;

Giovanni Galli;

Ciccio Graziani.

Sportmediaset, i direttori

Ettore Rognoni (2002 - 2013);

Claudio Brachino (2013 - 2014);

Alberto Brandi (2014 - 2019);

Andrea Pucci (dal 2019).

