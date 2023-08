Dalla Spagna - Nessuna offerta araba per Lozano, il giocatore teme operazione di disturbo. I dettagli

Notizie Calcio Napoli - Emerge un nuovo scenario sul futuro di Hirving Lozano.

Hirving Lozano

Lozano, nessuna offerta dall'Arabia

Stando a quanto riportato dalla redazione spagnola del portale FootballTransfers.com non esisterebbe alcuna offerta o interesse dai club in Arabia Saudita. Il giocatore, inoltre, non avrebbe mai chiesto di essere ceduto e ritiene addirittura che tutte le informazioni diffuse sulla presunte offerte dall'Arabia siano costruite ad arte per mettere pressione su di lui affinché firmi un nuovo contratto, tenendo conto che quello attuale scade tra un anno.