CorSport - Osimhen è del Napoli, ieri ha firmato un contratto di 5 anni: per l'annuncio ufficiale bisognerà ancora attendere

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Victor Osimhen è del Napoli, l’ha lasciato intuire quel macrocosmo che è stato fagocitato nelle operazioni, l’hanno pubblicamente dichiarato gli amici e pure gli amici degli amici che si sono spinti persino oltre, coinvolgendo in questa “favola” persino il presidente nigeriano. Ma ci vorrà ancora un po’ di tempo - vai a capire se poco o tanto - prima che tutto diventi tecnicamente definitivo: le firme, quelle del calciatore, sono state sistemate sugli incartamenti del Napoli, e adesso non resta che aspettare la fumata azzurra che Aurelio De Laurentiis e il suo omologo, Gerard Lopez, sfrutteranno nel momento stesso anche l’ultimo dettaglio. Il Napoli e Osimhen si sono promessi (almeno) cinque anni assieme, per la “modica” cifra di quattro milioni netti d’ingaggio; ma il mercato deve trovare convergenze anche altrove, per esempio (aspetto non secondario) tra le due società. Napoli e Lille hanno stabilito il prezzo di Osimhen, cinquanta milioni di euro, poi ci sono gli immancabili bonus e la possibilità di inserire contropartite".