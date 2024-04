Che fine ha fatto Dragusin? In Premier col Tottenham non gioca mai

Calciomercato Napoli - A gennaio è stato oggetto di desiderio del Napoli e non solo. Perché a trattare col Genoa c'erano Bayern Monaco, Tottenham e appunto il Napoli. Alla fine però il giovane centrale rumeno ha scelto di andare a giocare in Premier League a Londra con gli Spurs. Ma che fine ha fatto Dragusin?

Dragusin non trova spazio nel Tottenham

Radu Dragusin si è trasferito in Inghilterra nei primi giorni di gennaio e in 3 mesi ha praticamente giocato titolare solo 2 volte su 12 partite tra Premier League e FA Cup. Il giovane difensore è chiuso al Tottenham da quelli che sono già i calciatori presenti da tempo nella rosa in quel ruolo e in questo momento fa un po' fatica. I suoi dati non sono molto confortanti visto che in 6 partite è rimasto in panchina e in 3 ha giocato meno di 5 minuti. Ultimamente ha poi giocato 40' in una gara e poi le successive due da titolare al posto del giovane Van de Ven che si è infortunato, per poi tornare in panchina nell'ultima partita di campionato. Ad oggi è considerato solo una riserva della coppia Van de Ven-Romero che non gli lascia mai spazio.